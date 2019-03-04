Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: SektörEndeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 70.655 0,45 BIST SINAİ 123.108 0,53 BIST GIDA, İÇECEK 115.531 1,93 BIST TEKSTIL, DERİ 32.519 -0,90 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.585 1,30 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 122.826 0,33 BIST TAŞ, TOPRAK 70.853 2,10 BIST METAL ANA 227.554 0,81 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 141.945 -0,63 BIST MADENCİLİK 67.574 -0,38 BIST HİZMETLER 74.980 -0,15 BIST ELEKTRİK 3.567 0,69 BIST ULAŞTIRMA 142.683 0,00 BIST TURİZM 7.286 1,24 BIST TİCARET 203.347 -0,36 BIST İLETİŞİM 33.769 0,04 BIST SPOR 27.589 -3,01 BIST İNŞAAT 78.885 0,48 BIST MALİ 117.286 0,59 BIST BANKA 136.623 1,02 BIST SİGORTA 282.280 0,17 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 127.579 1,02 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 93.346 -0,15 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.674 1,31 BIST TEKNOLOJİ 101.020 1,65 BIST BİLİŞİM 21.531 -0,21 BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.340 1,12 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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