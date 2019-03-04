Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi04 Mart 2019 Pazartesi 13:29
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|SektörEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|70.655
|0,45
|BIST SINAİ
|123.108
|0,53
|BIST GIDA, İÇECEK
|115.531
|1,93
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.519
|-0,90
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|48.585
|1,30
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|122.826
|0,33
|BIST TAŞ, TOPRAK
|70.853
|2,10
|BIST METAL ANA
|227.554
|0,81
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|141.945
|-0,63
|BIST MADENCİLİK
|67.574
|-0,38
|BIST HİZMETLER
|74.980
|-0,15
|BIST ELEKTRİK
|3.567
|0,69
|BIST ULAŞTIRMA
|142.683
|0,00
|BIST TURİZM
|7.286
|1,24
|BIST TİCARET
|203.347
|-0,36
|BIST İLETİŞİM
|33.769
|0,04
|BIST SPOR
|27.589
|-3,01
|BIST İNŞAAT
|78.885
|0,48
|BIST MALİ
|117.286
|0,59
|BIST BANKA
|136.623
|1,02
|BIST SİGORTA
|282.280
|0,17
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|127.579
|1,02
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|93.346
|-0,15
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.674
|1,31
|BIST TEKNOLOJİ
|101.020
|1,65
|BIST BİLİŞİM
|21.531
|-0,21
|BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.340
|1,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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