Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: SektörEndeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST KOBİ SANAYİ 70.880 0,52 BIST SINAİ 123.721 0,90 BIST GIDA, İÇECEK 116.619 1,18 BIST TEKSTIL, DERİ 31.647 0,82 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 49.360 0,83 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 123.543 -0,19 BIST TAŞ, TOPRAK 70.766 1,20 BIST METAL ANA 231.121 0,84 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 140.985 3,31 BIST MADENCİLİK 66.878 -0,17 BIST HİZMETLER 76.029 1,48 BIST ELEKTRİK 3.488 0,97 BIST ULAŞTIRMA 146.959 1,95 BIST TURİZM 7.104 2,31 BIST TİCARET 206.150 1,05 BIST İLETİŞİM 34.318 2,10 BIST SPOR 28.972 -0,74 BIST İNŞAAT 78.472 0,56 BIST MALİ 117.646 1,91 BIST BANKA 136.196 2,15 BIST SİGORTA 287.403 0,20 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 118.938 0,63 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 94.870 1,83 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.139 1,10 BIST TEKNOLOJİ 105.973 1,16 BIST BİLİŞİM 21.067 1,50 BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.640 0,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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