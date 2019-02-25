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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:38
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

SektörEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ70.8800,52
BIST SINAİ123.7210,90
BIST GIDA, İÇECEK116.6191,18
BIST TEKSTIL, DERİ31.6470,82
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM49.3600,83
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK123.543-0,19
BIST TAŞ, TOPRAK70.7661,20
BIST METAL ANA231.1210,84
BIST METAL EŞYA, MAKİNA140.9853,31
BIST MADENCİLİK66.878-0,17
BIST HİZMETLER76.0291,48
BIST ELEKTRİK3.4880,97
BIST ULAŞTIRMA146.9591,95
BIST TURİZM7.1042,31
BIST TİCARET206.1501,05
BIST İLETİŞİM34.3182,10
BIST SPOR28.972-0,74
BIST İNŞAAT78.4720,56
BIST MALİ117.6461,91
BIST BANKA136.1962,15
BIST SİGORTA287.4030,20
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG118.9380,63
BIST HOLDİNG VE YATIRIM94.8701,83
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.29.1391,10
BIST TEKNOLOJİ105.9731,16
BIST BİLİŞİM21.0671,50
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.28.6400,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:38
  1. BIST
  2. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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