Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi25 Şubat 2019 Pazartesi 13:38
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|SektörEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|70.880
|0,52
|BIST SINAİ
|123.721
|0,90
|BIST GIDA, İÇECEK
|116.619
|1,18
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.647
|0,82
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|49.360
|0,83
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|123.543
|-0,19
|BIST TAŞ, TOPRAK
|70.766
|1,20
|BIST METAL ANA
|231.121
|0,84
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|140.985
|3,31
|BIST MADENCİLİK
|66.878
|-0,17
|BIST HİZMETLER
|76.029
|1,48
|BIST ELEKTRİK
|3.488
|0,97
|BIST ULAŞTIRMA
|146.959
|1,95
|BIST TURİZM
|7.104
|2,31
|BIST TİCARET
|206.150
|1,05
|BIST İLETİŞİM
|34.318
|2,10
|BIST SPOR
|28.972
|-0,74
|BIST İNŞAAT
|78.472
|0,56
|BIST MALİ
|117.646
|1,91
|BIST BANKA
|136.196
|2,15
|BIST SİGORTA
|287.403
|0,20
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|118.938
|0,63
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|94.870
|1,83
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.139
|1,10
|BIST TEKNOLOJİ
|105.973
|1,16
|BIST BİLİŞİM
|21.067
|1,50
|BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.640
|0,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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