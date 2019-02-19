Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi19 Şubat 2019 Salı 13:26
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|SektörEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|70.326
|-0,68
|BIST SINAİ
|117.962
|-0,54
|BIST GIDA, İÇECEK
|109.766
|-0,64
|BIST TEKSTIL, DERİ
|29.894
|-1,18
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|47.077
|-0,69
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|119.921
|-1,25
|BIST TAŞ, TOPRAK
|67.997
|-0,18
|BIST METAL ANA
|219.138
|0,36
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|131.095
|-0,97
|BIST MADENCİLİK
|64.516
|1,84
|BIST HİZMETLER
|75.830
|-0,97
|BIST ELEKTRİK
|3.414
|-0,47
|BIST ULAŞTIRMA
|137.965
|0,93
|BIST TURİZM
|6.969
|0,54
|BIST TİCARET
|207.542
|-2,28
|BIST İLETİŞİM
|35.564
|-0,64
|BIST SPOR
|29.021
|-1,52
|BIST İNŞAAT
|75.912
|-0,48
|BIST MALİ
|113.053
|-0,25
|BIST BANKA
|132.496
|0,26
|BIST SİGORTA
|279.106
|0,21
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|113.071
|0,98
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|89.208
|-1,12
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.362
|0,10
|BIST TEKNOLOJİ
|98.325
|-1,34
|BIST BİLİŞİM
|19.427
|0,82
|BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.647
|0,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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