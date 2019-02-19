Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: SektörEndeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 70.326 -0,68 BIST SINAİ 117.962 -0,54 BIST GIDA, İÇECEK 109.766 -0,64 BIST TEKSTIL, DERİ 29.894 -1,18 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.077 -0,69 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.921 -1,25 BIST TAŞ, TOPRAK 67.997 -0,18 BIST METAL ANA 219.138 0,36 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 131.095 -0,97 BIST MADENCİLİK 64.516 1,84 BIST HİZMETLER 75.830 -0,97 BIST ELEKTRİK 3.414 -0,47 BIST ULAŞTIRMA 137.965 0,93 BIST TURİZM 6.969 0,54 BIST TİCARET 207.542 -2,28 BIST İLETİŞİM 35.564 -0,64 BIST SPOR 29.021 -1,52 BIST İNŞAAT 75.912 -0,48 BIST MALİ 113.053 -0,25 BIST BANKA 132.496 0,26 BIST SİGORTA 279.106 0,21 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 113.071 0,98 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 89.208 -1,12 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.362 0,10 BIST TEKNOLOJİ 98.325 -1,34 BIST BİLİŞİM 19.427 0,82 BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.647 0,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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