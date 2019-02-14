Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi14 Şubat 2019 Perşembe 13:37
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|SektörEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|68.835
|-3,49
|BIST SINAİ
|117.255
|-0,30
|BIST GIDA, İÇECEK
|111.077
|-1,53
|BIST TEKSTIL, DERİ
|29.716
|-1,09
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.609
|0,09
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|121.890
|0,55
|BIST TAŞ, TOPRAK
|67.366
|0,06
|BIST METAL ANA
|207.227
|-1,15
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|131.081
|0,06
|BIST MADENCİLİK
|65.631
|-0,68
|BIST HİZMETLER
|76.896
|-0,81
|BIST ELEKTRİK
|3.438
|1,22
|BIST ULAŞTIRMA
|138.955
|-1,55
|BIST TURİZM
|7.024
|-1,04
|BIST TİCARET
|212.282
|-1,14
|BIST İLETİŞİM
|36.116
|0,27
|BIST SPOR
|28.969
|0,57
|BIST İNŞAAT
|75.575
|-2,76
|BIST MALİ
|113.696
|0,30
|BIST BANKA
|133.178
|0,43
|BIST SİGORTA
|276.307
|-0,70
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|107.917
|0,63
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|90.124
|0,26
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.171
|-0,29
|BIST TEKNOLOJİ
|93.684
|-0,58
|BIST BİLİŞİM
|17.472
|-1,34
|BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.196
|-0,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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