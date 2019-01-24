Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi24 Ocak 2019 Perşembe 13:15
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|SektörEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|69.942
|0,02
|BIST SINAİ
|116.671
|0,60
|BIST GIDA, İÇECEK
|111.184
|0,36
|BIST TEKSTIL, DERİ
|28.549
|0,45
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|45.539
|0,67
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|118.342
|1,02
|BIST TAŞ, TOPRAK
|65.584
|0,65
|BIST METAL ANA
|210.218
|0,05
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|128.148
|0,68
|BIST MADENCİLİK
|76.900
|0,42
|BIST HİZMETLER
|76.300
|0,63
|BIST ELEKTRİK
|3.268
|1,31
|BIST ULAŞTIRMA
|149.926
|1,05
|BIST TURİZM
|7.021
|0,12
|BIST TİCARET
|210.455
|0,21
|BIST İLETİŞİM
|34.359
|0,69
|BIST SPOR
|28.537
|-1,50
|BIST İNŞAAT
|74.494
|0,21
|BIST MALİ
|112.399
|0,99
|BIST BANKA
|134.798
|1,04
|BIST SİGORTA
|275.028
|0,01
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|90.725
|0,95
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|85.370
|1,06
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.917
|0,50
|BIST TEKNOLOJİ
|100.138
|2,03
|BIST BİLİŞİM
|17.184
|1,18
|BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.
|25.461
|0,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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