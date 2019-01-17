Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi17 Ocak 2019 Perşembe 13:26
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|SektörEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|70.884
|4,97
|BIST SINAİ
|109.467
|0,61
|BIST GIDA, İÇECEK
|104.056
|0,82
|BIST TEKSTIL, DERİ
|27.243
|-0,14
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.836
|1,00
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|109.630
|0,28
|BIST TAŞ, TOPRAK
|63.971
|1,27
|BIST METAL ANA
|190.309
|1,20
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|123.516
|-0,11
|BIST MADENCİLİK
|79.452
|1,27
|BIST HİZMETLER
|73.149
|0,89
|BIST ELEKTRİK
|3.174
|0,01
|BIST ULAŞTIRMA
|143.395
|-0,10
|BIST TURİZM
|6.733
|0,40
|BIST TİCARET
|204.335
|0,87
|BIST İLETİŞİM
|32.556
|1,63
|BIST SPOR
|27.667
|0,86
|BIST İNŞAAT
|71.451
|1,10
|BIST MALİ
|108.077
|0,57
|BIST BANKA
|130.089
|1,27
|BIST SİGORTA
|272.817
|0,72
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|86.341
|0,86
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|81.456
|-0,42
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|27.828
|-0,11
|BIST TEKNOLOJİ
|94.640
|-0,11
|BIST BİLİŞİM
|16.818
|-0,26
|BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.629
|0,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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