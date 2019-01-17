Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: SektörEndeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 70.884 4,97 BIST SINAİ 109.467 0,61 BIST GIDA, İÇECEK 104.056 0,82 BIST TEKSTIL, DERİ 27.243 -0,14 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.836 1,00 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.630 0,28 BIST TAŞ, TOPRAK 63.971 1,27 BIST METAL ANA 190.309 1,20 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 123.516 -0,11 BIST MADENCİLİK 79.452 1,27 BIST HİZMETLER 73.149 0,89 BIST ELEKTRİK 3.174 0,01 BIST ULAŞTIRMA 143.395 -0,10 BIST TURİZM 6.733 0,40 BIST TİCARET 204.335 0,87 BIST İLETİŞİM 32.556 1,63 BIST SPOR 27.667 0,86 BIST İNŞAAT 71.451 1,10 BIST MALİ 108.077 0,57 BIST BANKA 130.089 1,27 BIST SİGORTA 272.817 0,72 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 86.341 0,86 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 81.456 -0,42 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.828 -0,11 BIST TEKNOLOJİ 94.640 -0,11 BIST BİLİŞİM 16.818 -0,26 BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.629 0,27 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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