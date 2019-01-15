Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi15 Ocak 2019 Salı 13:33
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|SektörEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|67.587
|-5,41
|BIST SINAİ
|108.264
|0,80
|BIST GIDA, İÇECEK
|102.190
|0,07
|BIST TEKSTIL, DERİ
|26.919
|1,07
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.368
|0,92
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|108.176
|1,12
|BIST TAŞ, TOPRAK
|63.148
|0,57
|BIST METAL ANA
|191.378
|0,77
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|120.737
|0,61
|BIST MADENCİLİK
|78.376
|1,29
|BIST HİZMETLER
|72.268
|0,72
|BIST ELEKTRİK
|3.150
|1,91
|BIST ULAŞTIRMA
|148.783
|-0,07
|BIST TURİZM
|6.666
|1,48
|BIST TİCARET
|202.616
|0,22
|BIST İLETİŞİM
|30.886
|1,99
|BIST SPOR
|27.404
|0,52
|BIST İNŞAAT
|70.718
|0,11
|BIST MALİ
|102.111
|1,39
|BIST BANKA
|119.842
|1,61
|BIST SİGORTA
|267.393
|-0,64
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|79.921
|0,79
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|79.027
|1,37
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|27.780
|0,58
|BIST TEKNOLOJİ
|93.756
|1,58
|BIST BİLİŞİM
|16.580
|1,71
|BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.901
|-0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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