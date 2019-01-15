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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

15 Ocak 2019 Salı 13:33
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

SektörEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ67.587-5,41
BIST SINAİ108.2640,80
BIST GIDA, İÇECEK102.1900,07
BIST TEKSTIL, DERİ26.9191,07
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM44.3680,92
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK108.1761,12
BIST TAŞ, TOPRAK63.1480,57
BIST METAL ANA191.3780,77
BIST METAL EŞYA, MAKİNA120.7370,61
BIST MADENCİLİK78.3761,29
BIST HİZMETLER72.2680,72
BIST ELEKTRİK3.1501,91
BIST ULAŞTIRMA148.783-0,07
BIST TURİZM6.6661,48
BIST TİCARET202.6160,22
BIST İLETİŞİM30.8861,99
BIST SPOR27.4040,52
BIST İNŞAAT70.7180,11
BIST MALİ102.1111,39
BIST BANKA119.8421,61
BIST SİGORTA267.393-0,64
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG79.9210,79
BIST HOLDİNG VE YATIRIM79.0271,37
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.27.7800,58
BIST TEKNOLOJİ93.7561,58
BIST BİLİŞİM16.5801,71
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.24.901-0,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 13:33
  1. BIST100
  2. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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