Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi11 Ocak 2019 Cuma 13:26
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|SektörEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|68.098
|1,07
|BIST SINAİ
|108.251
|0,60
|BIST GIDA, İÇECEK
|102.432
|0,03
|BIST TEKSTIL, DERİ
|27.244
|0,15
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.848
|1,73
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|109.402
|1,42
|BIST TAŞ, TOPRAK
|62.223
|0,50
|BIST METAL ANA
|190.577
|-0,36
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|118.822
|-0,08
|BIST MADENCİLİK
|78.023
|2,69
|BIST HİZMETLER
|71.996
|0,72
|BIST ELEKTRİK
|3.090
|0,94
|BIST ULAŞTIRMA
|148.915
|0,65
|BIST TURİZM
|6.650
|0,63
|BIST TİCARET
|205.405
|0,76
|BIST İLETİŞİM
|29.927
|0,95
|BIST SPOR
|27.534
|0,52
|BIST İNŞAAT
|71.165
|0,06
|BIST MALİ
|98.871
|0,46
|BIST BANKA
|115.234
|0,65
|BIST SİGORTA
|266.390
|0,15
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|78.666
|-0,71
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|76.929
|0,21
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|27.385
|0,36
|BIST TEKNOLOJİ
|93.282
|-0,48
|BIST BİLİŞİM
|16.277
|0,12
|BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.
|25.002
|0,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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