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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

11 Ocak 2019 Cuma 13:26
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

SektörEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ68.0981,07
BIST SINAİ108.2510,60
BIST GIDA, İÇECEK102.4320,03
BIST TEKSTIL, DERİ27.2440,15
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM44.8481,73
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK109.4021,42
BIST TAŞ, TOPRAK62.2230,50
BIST METAL ANA190.577-0,36
BIST METAL EŞYA, MAKİNA118.822-0,08
BIST MADENCİLİK78.0232,69
BIST HİZMETLER71.9960,72
BIST ELEKTRİK3.0900,94
BIST ULAŞTIRMA148.9150,65
BIST TURİZM6.6500,63
BIST TİCARET205.4050,76
BIST İLETİŞİM29.9270,95
BIST SPOR27.5340,52
BIST İNŞAAT71.1650,06
BIST MALİ98.8710,46
BIST BANKA115.2340,65
BIST SİGORTA266.3900,15
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG78.666-0,71
BIST HOLDİNG VE YATIRIM76.9290,21
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.27.3850,36
BIST TEKNOLOJİ93.282-0,48
BIST BİLİŞİM16.2770,12
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.25.0020,80

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 13:26
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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