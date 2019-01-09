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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

09 Ocak 2019 Çarşamba 13:25
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

SektörEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ65.527-0,64
BIST SINAİ106.5081,49
BIST GIDA, İÇECEK100.7531,42
BIST TEKSTIL, DERİ27.5040,38
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM43.8170,90
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK106.7981,28
BIST TAŞ, TOPRAK61.4170,30
BIST METAL ANA192.7142,23
BIST METAL EŞYA, MAKİNA114.6521,89
BIST MADENCİLİK75.3180,48
BIST HİZMETLER71.5080,18
BIST ELEKTRİK3.0810,46
BIST ULAŞTIRMA148.683-0,31
BIST TURİZM6.722-0,65
BIST TİCARET203.2891,11
BIST İLETİŞİM29.667-0,74
BIST SPOR27.4480,66
BIST İNŞAAT70.9140,20
BIST MALİ99.4820,03
BIST BANKA116.403-0,38
BIST SİGORTA266.623-0,38
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG81.650-0,07
BIST HOLDİNG VE YATIRIM76.9550,59
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.27.6060,43
BIST TEKNOLOJİ92.0210,91
BIST BİLİŞİM15.844-0,33
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.25.3500,83

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 13:25
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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