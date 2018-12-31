Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi31 Aralık 2018 Pazartesi 13:20
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|SektörEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|69.464
|1,12
|BIST SINAİ
|104.437
|0,36
|BIST GIDA, İÇECEK
|101.284
|-0,41
|BIST TEKSTIL, DERİ
|27.325
|0,39
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|43.660
|-0,32
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|105.169
|0,08
|BIST TAŞ, TOPRAK
|62.284
|0,79
|BIST METAL ANA
|182.511
|0,67
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|114.729
|1,30
|BIST MADENCİLİK
|71.011
|-0,49
|BIST HİZMETLER
|70.671
|-0,02
|BIST ELEKTRİK
|3.054
|-0,51
|BIST ULAŞTIRMA
|157.000
|-0,02
|BIST TURİZM
|6.887
|0,04
|BIST TİCARET
|197.020
|0,26
|BIST İLETİŞİM
|28.344
|-0,66
|BIST SPOR
|27.017
|0,66
|BIST İNŞAAT
|70.850
|1,15
|BIST MALİ
|99.890
|0,03
|BIST BANKA
|117.242
|0,12
|BIST SİGORTA
|264.264
|-0,45
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|86.387
|0,58
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|76.598
|-0,05
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.393
|-0,13
|BIST TEKNOLOJİ
|94.745
|0,57
|BIST BİLİŞİM
|16.037
|2,91
|BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.850
|0,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
YORUM YAZ