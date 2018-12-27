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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

27 Aralık 2018 Perşembe 13:22
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

SektörEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ66.3471,36
BIST SINAİ104.8910,19
BIST GIDA, İÇECEK103.246-0,27
BIST TEKSTIL, DERİ27.6130,23
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM44.3160,06
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK105.1110,51
BIST TAŞ, TOPRAK61.6850,33
BIST METAL ANA184.981-0,08
BIST METAL EŞYA, MAKİNA114.2970,55
BIST MADENCİLİK70.831-0,78
BIST HİZMETLER71.084-0,46
BIST ELEKTRİK3.0980,21
BIST ULAŞTIRMA160.1611,15
BIST TURİZM6.9730,44
BIST TİCARET195.928-0,14
BIST İLETİŞİM28.561-2,63
BIST SPOR26.815-0,17
BIST İNŞAAT70.7320,17
BIST MALİ100.5770,23
BIST BANKA118.2240,46
BIST SİGORTA263.884-0,39
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG85.319-0,31
BIST HOLDİNG VE YATIRIM76.793-0,05
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.28.9460,11
BIST TEKNOLOJİ95.7471,24
BIST BİLİŞİM15.5080,22
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.24.814-0,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 13:22
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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