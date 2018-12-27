Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi27 Aralık 2018 Perşembe 13:22
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|SektörEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|66.347
|1,36
|BIST SINAİ
|104.891
|0,19
|BIST GIDA, İÇECEK
|103.246
|-0,27
|BIST TEKSTIL, DERİ
|27.613
|0,23
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.316
|0,06
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|105.111
|0,51
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.685
|0,33
|BIST METAL ANA
|184.981
|-0,08
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|114.297
|0,55
|BIST MADENCİLİK
|70.831
|-0,78
|BIST HİZMETLER
|71.084
|-0,46
|BIST ELEKTRİK
|3.098
|0,21
|BIST ULAŞTIRMA
|160.161
|1,15
|BIST TURİZM
|6.973
|0,44
|BIST TİCARET
|195.928
|-0,14
|BIST İLETİŞİM
|28.561
|-2,63
|BIST SPOR
|26.815
|-0,17
|BIST İNŞAAT
|70.732
|0,17
|BIST MALİ
|100.577
|0,23
|BIST BANKA
|118.224
|0,46
|BIST SİGORTA
|263.884
|-0,39
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|85.319
|-0,31
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|76.793
|-0,05
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.946
|0,11
|BIST TEKNOLOJİ
|95.747
|1,24
|BIST BİLİŞİM
|15.508
|0,22
|BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.814
|-0,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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