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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

26 Aralık 2018 Çarşamba 13:15
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

SektörEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ65.417-1,14
BIST SINAİ104.8980,25
BIST GIDA, İÇECEK103.960-0,60
BIST TEKSTIL, DERİ27.5590,22
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM44.9251,21
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK104.8680,78
BIST TAŞ, TOPRAK61.7210,15
BIST METAL ANA186.2310,03
BIST METAL EŞYA, MAKİNA113.2480,03
BIST MADENCİLİK70.4370,45
BIST HİZMETLER71.561-0,06
BIST ELEKTRİK3.1130,32
BIST ULAŞTIRMA158.7030,21
BIST TURİZM7.130-0,27
BIST TİCARET197.264-0,27
BIST İLETİŞİM29.252-0,15
BIST SPOR27.0560,42
BIST İNŞAAT70.422-0,11
BIST MALİ100.1310,30
BIST BANKA117.2290,25
BIST SİGORTA263.965-0,33
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG85.4470,22
BIST HOLDİNG VE YATIRIM76.8090,16
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.28.9591,50
BIST TEKNOLOJİ94.8120,43
BIST BİLİŞİM15.5140,05
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.25.0371,46

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 13:15
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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