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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

21 Aralık 2018 Cuma 13:37
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ67.830-0,67
BIST SINAİ106.375-0,49
BIST GIDA, İÇECEK103.539-0,67
BIST TEKSTIL, DERİ28.072-0,04
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM46.370-0,42
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK106.491-1,23
BIST TAŞ, TOPRAK61.791-0,42
BIST METAL ANA189.6570,10
BIST METAL EŞYA, MAKİNA115.0490,42
BIST MADENCİLİK72.723-0,81
BIST HİZMETLER71.562-0,64
BIST ELEKTRİK3.149-1,19
BIST ULAŞTIRMA160.1540,08
BIST TURİZM7.184-2,46
BIST TİCARET200.625-0,58
BIST İLETİŞİM28.242-1,20
BIST SPOR27.032-0,24
BIST İNŞAAT70.198-0,78
BIST MALİ99.588-0,90
BIST BANKA116.476-0,87
BIST SİGORTA264.425-1,01
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG90.070-1,79
BIST HOLDİNG VE YATIRIM76.675-1,05
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.28.396-0,37
BIST TEKNOLOJİ94.6481,75
BIST BİLİŞİM15.555-0,33
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.24.889-2,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 13:37
  1. BIST endeksler

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