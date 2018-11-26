Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi26 Kasım 2018 Pazartesi 13:15
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|SektörEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|59.394
|2,39
|BIST SINAİ
|110.090
|0,58
|BIST GIDA, İÇECEK
|100.895
|0,38
|BIST TEKSTIL, DERİ
|26.420
|0,89
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|45.459
|2,62
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|109.625
|0,53
|BIST TAŞ, TOPRAK
|62.006
|1,13
|BIST METAL ANA
|207.923
|0,38
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|118.920
|1,29
|BIST MADENCİLİK
|74.868
|-0,83
|BIST HİZMETLER
|72.749
|1,37
|BIST ELEKTRİK
|3.161
|0,30
|BIST ULAŞTIRMA
|168.177
|2,21
|BIST TURİZM
|6.773
|2,93
|BIST TİCARET
|193.269
|-0,52
|BIST İLETİŞİM
|30.043
|3,57
|BIST SPOR
|26.329
|0,30
|BIST İNŞAAT
|73.020
|0,93
|BIST MALİ
|103.536
|2,30
|BIST BANKA
|123.241
|2,85
|BIST SİGORTA
|273.803
|0,59
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|68.356
|-0,08
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|77.158
|1,83
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|30.676
|1,21
|BIST TEKNOLOJİ
|103.724
|1,33
|BIST BİLİŞİM
|16.318
|1,56
|BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.
|23.122
|-0,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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