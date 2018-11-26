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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:15
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

SektörEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ59.3942,39
BIST SINAİ110.0900,58
BIST GIDA, İÇECEK100.8950,38
BIST TEKSTIL, DERİ26.4200,89
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM45.4592,62
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK109.6250,53
BIST TAŞ, TOPRAK62.0061,13
BIST METAL ANA207.9230,38
BIST METAL EŞYA, MAKİNA118.9201,29
BIST MADENCİLİK74.868-0,83
BIST HİZMETLER72.7491,37
BIST ELEKTRİK3.1610,30
BIST ULAŞTIRMA168.1772,21
BIST TURİZM6.7732,93
BIST TİCARET193.269-0,52
BIST İLETİŞİM30.0433,57
BIST SPOR26.3290,30
BIST İNŞAAT73.0200,93
BIST MALİ103.5362,30
BIST BANKA123.2412,85
BIST SİGORTA273.8030,59
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG68.356-0,08
BIST HOLDİNG VE YATIRIM77.1581,83
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.30.6761,21
BIST TEKNOLOJİ103.7241,33
BIST BİLİŞİM16.3181,56
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.23.122-0,78

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 13:15
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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