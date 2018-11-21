Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi21 Kasım 2018 Çarşamba 13:44
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|SektörEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|56.658
|-0,50
|BIST SINAİ
|109.226
|0,70
|BIST GIDA, İÇECEK
|100.408
|0,39
|BIST TEKSTIL, DERİ
|25.915
|0,48
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|43.525
|0,37
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|107.669
|0,42
|BIST TAŞ, TOPRAK
|60.692
|-0,17
|BIST METAL ANA
|212.283
|1,22
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|115.112
|-0,14
|BIST MADENCİLİK
|75.902
|4,18
|BIST HİZMETLER
|70.188
|1,06
|BIST ELEKTRİK
|3.124
|0,57
|BIST ULAŞTIRMA
|159.882
|3,12
|BIST TURİZM
|6.461
|0,95
|BIST TİCARET
|191.676
|-0,11
|BIST İLETİŞİM
|27.776
|1,32
|BIST SPOR
|26.177
|-0,53
|BIST İNŞAAT
|74.092
|0,05
|BIST MALİ
|100.763
|0,17
|BIST BANKA
|118.462
|0,66
|BIST SİGORTA
|278.277
|-1,03
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|69.219
|3,11
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|76.227
|-0,58
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|30.008
|0,46
|BIST TEKNOLOJİ
|102.378
|0,69
|BIST BİLİŞİM
|16.016
|-0,23
|BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.
|22.440
|0,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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