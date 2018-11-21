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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:44
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

SektörEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ56.658-0,50
BIST SINAİ109.2260,70
BIST GIDA, İÇECEK100.4080,39
BIST TEKSTIL, DERİ25.9150,48
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM43.5250,37
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK107.6690,42
BIST TAŞ, TOPRAK60.692-0,17
BIST METAL ANA212.2831,22
BIST METAL EŞYA, MAKİNA115.112-0,14
BIST MADENCİLİK75.9024,18
BIST HİZMETLER70.1881,06
BIST ELEKTRİK3.1240,57
BIST ULAŞTIRMA159.8823,12
BIST TURİZM6.4610,95
BIST TİCARET191.676-0,11
BIST İLETİŞİM27.7761,32
BIST SPOR26.177-0,53
BIST İNŞAAT74.0920,05
BIST MALİ100.7630,17
BIST BANKA118.4620,66
BIST SİGORTA278.277-1,03
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG69.2193,11
BIST HOLDİNG VE YATIRIM76.227-0,58
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.30.0080,46
BIST TEKNOLOJİ102.3780,69
BIST BİLİŞİM16.016-0,23
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.22.4400,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 13:44
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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