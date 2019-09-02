Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler02 Eylül 2019 Pazartesi 13:25
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokyükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,65
|1,47
|12,24
|Sasa Polyester
|6,03
|5,81
|3,79
|Çelebi
|98,00
|94,50
|3,70
|Türk Telekom
|5,47
|5,30
|3,21
|Çemaş Döküm
|0,73
|0,71
|2,82
|Karsan Otomotiv
|1,13
|1,10
|2,73
|Coca Cola İçecek
|35,30
|34,46
|2,44
|Tekfen Holding
|21,22
|20,72
|2,41
|Anadolu Grubu Holding
|13,10
|12,80
|2,34
|İş Fin.Kir.
|2,22
|2,17
|2,30
|Tüpraş
|128,90
|126,00
|2,30
|İş GMYO
|0,90
|0,88
|2,27
|Doğan Holding
|1,35
|1,32
|2,27
|Konya Çimento
|180,00
|176,00
|2,27
|Garanti Bankası
|9,10
|8,90
|2,25
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,99
|0,97
|2,06
|İhlas Holding
|0,50
|0,49
|2,04
|Akbank
|7,08
|6,94
|2,02
|Yataş
|5,58
|5,47
|2,01
|İş Bankası (C)
|5,62
|5,51
|2,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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