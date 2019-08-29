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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:25
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokyükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Anadolu Efes25,2823,905,77
MLP Sağlık13,9113,314,51
Göltaş Çimento10,4810,044,38
Coca Cola İçecek34,9633,623,99
Metro Holding1,311,263,97
Beşiktaş Futbol Yat.1,581,523,95
Gözde Girişim2,942,843,52
Anadolu Grubu Holding12,7112,323,17
Hürriyet Gzt.0,730,712,82
Odaş Elektrik1,461,422,82
Ülker Bisküvi18,0617,572,79
Alarko Holding4,144,032,73
Şok Marketler10,9410,662,63
Kerevitaş Gıda2,412,352,55
Otokar130,00127,002,36
Aksa Enerji2,662,602,31
Şekerbank0,920,902,22
Turkcell12,6012,342,11
Aselsan18,1717,802,08
İhlas Holding0,500,492,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:25
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