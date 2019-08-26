Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:25
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokyükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa Enerji
|2,63
|2,53
|3,95
|Enka İnşaat
|5,72
|5,55
|3,06
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,34
|0,33
|3,03
|Eczacıbaşı İlaç
|2,53
|2,46
|2,85
|Yataş
|5,41
|5,29
|2,27
|Fenerbahçe Futbol
|7,79
|7,63
|2,10
|Alarko Holding
|3,96
|3,90
|1,54
|Tüpraş
|134,00
|132,00
|1,52
|Net Holding
|1,55
|1,53
|1,31
|Gübre Fabrik.
|4,11
|4,06
|1,23
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|0,82
|1,22
|Çemtaş
|5,20
|5,14
|1,17
|Koza Altın
|65,45
|64,75
|1,08
|Çelebi
|91,80
|90,85
|1,05
|Göltaş Çimento
|10,03
|9,93
|1,01
|Afyon Çimento
|4,09
|4,05
|0,99
|Gersan Elektrik
|2,14
|2,12
|0,94
|Soda Sanayii
|5,69
|5,64
|0,89
|Şok Marketler
|10,84
|10,75
|0,84
|Alarko GMYO
|42,34
|42,00
|0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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