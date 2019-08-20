Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler20 Ağustos 2019 Salı 13:34
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokyükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|6,43
|6,19
|3,88
|Vestel
|10,37
|9,99
|3,80
|Coca Cola İçecek
|34,64
|33,44
|3,59
|Koza Madencilik
|9,08
|8,78
|3,42
|Soda Sanayii
|5,62
|5,44
|3,31
|TAV Havalimanları
|23,20
|22,46
|3,29
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,34
|0,33
|3,03
|Tüpraş
|130,60
|126,80
|3,00
|Yataş
|5,57
|5,41
|2,96
|T.S.K.B.
|0,85
|0,83
|2,41
|Petkim
|3,43
|3,35
|2,39
|İş Fin.Kir.
|2,20
|2,15
|2,33
|Anadolu Efes
|24,34
|23,80
|2,27
|Koza Altın
|65,40
|63,95
|2,27
|Şekerbank
|0,91
|0,89
|2,25
|Gentaş
|1,38
|1,35
|2,22
|Ülker Bisküvi
|16,86
|16,50
|2,18
|Garanti Bankası
|8,95
|8,76
|2,17
|ASELSAN
|17,44
|17,07
|2,17
|Park Elek.Madencilik
|2,84
|2,78
|2,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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