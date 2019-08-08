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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:21
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokyükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Coca Cola İçecek36,7832,3013,87
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,811,6311,04
Anadolu Efes22,6421,206,79
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,340,326,25
Anadolu Grubu Holding12,5711,935,36
Polisan Holding2,272,174,61
İhlas Holding0,510,494,08
Çelebi94,0091,103,18
Parsan13,5513,162,96
Koza Madencilik7,737,522,79
Alarko Holding3,373,282,74
Migros Ticaret17,5717,112,69
İş Fin.Kir.2,342,282,63
Türk Telekom5,555,412,59
MLP Sağlık12,0211,752,30
Aksa9,028,832,15
İpek Doğal Enerji5,445,332,06
Tüpraş139,10136,501,90
Metro Holding1,111,091,83
Karsan Otomotiv1,121,101,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:21
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