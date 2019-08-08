Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler08 Ağustos 2019 Perşembe 13:21
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokyükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Coca Cola İçecek
|36,78
|32,30
|13,87
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|1,81
|1,63
|11,04
|Anadolu Efes
|22,64
|21,20
|6,79
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,34
|0,32
|6,25
|Anadolu Grubu Holding
|12,57
|11,93
|5,36
|Polisan Holding
|2,27
|2,17
|4,61
|İhlas Holding
|0,51
|0,49
|4,08
|Çelebi
|94,00
|91,10
|3,18
|Parsan
|13,55
|13,16
|2,96
|Koza Madencilik
|7,73
|7,52
|2,79
|Alarko Holding
|3,37
|3,28
|2,74
|Migros Ticaret
|17,57
|17,11
|2,69
|İş Fin.Kir.
|2,34
|2,28
|2,63
|Türk Telekom
|5,55
|5,41
|2,59
|MLP Sağlık
|12,02
|11,75
|2,30
|Aksa
|9,02
|8,83
|2,15
|İpek Doğal Enerji
|5,44
|5,33
|2,06
|Tüpraş
|139,10
|136,50
|1,90
|Metro Holding
|1,11
|1,09
|1,83
|Karsan Otomotiv
|1,12
|1,10
|1,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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