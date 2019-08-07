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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:02
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokyükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Yataş5,335,075,13
Migros Ticaret17,4816,694,73
Özderici GMYO0,830,803,75
Anadolu Grubu Holding12,1811,753,66
Yapı ve Kredi Bank.2,702,632,66
Hektaş14,8614,512,41
Galatasaray Sportif1,511,482,03
Bim Mağazalar46,8645,961,96
Arçelik17,1316,811,90
Vestel10,059,871,82
Garanti Bankası9,939,761,74
Albaraka Türk1,211,191,68
Mavi Giyim39,9239,301,58
Çelebi92,1590,801,49
Kerevitaş Gıda2,132,101,43
Gübre Fabrik.3,623,571,40
Koza Altın58,7057,901,38
Beşiktaş Futbol Yat.1,491,471,36
Hürriyet Gzt.0,770,761,32
Eczacıbaşı İlaç2,342,311,30

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:02
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

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