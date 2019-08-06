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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

06 Ağustos 2019 Salı 13:21
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokyükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Şok Marketler10,8010,492,96
Vestel9,879,592,92
TAV Havalimanları25,5224,862,65
Karsan Otomotiv1,141,121,79
Turkcell12,3012,091,74
Ülker Bisküvi18,8518,541,67
Yapı ve Kredi Bank.2,622,581,55
Vakıflar Bankası4,724,651,51
Çemaş Döküm0,710,701,43
Sabancı Holding9,319,181,42
Akbank7,367,261,38
Türk Telekom5,305,231,34
Hürriyet Gzt.0,770,761,32
Özderici GMYO0,790,781,28
Enerjisa Enerji5,945,871,19
GSD Holding0,850,841,19
Bera Holding1,771,751,14
Arçelik16,9416,751,13
Tofaş Oto. Fab.18,7718,561,13
İndeks Bilgisayar8,128,031,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:21
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