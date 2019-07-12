Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler12 Temmuz 2019 Cuma 13:27
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokyükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko Holding
|3,09
|3,01
|2,66
|Enerjisa Enerji
|6,23
|6,10
|2,13
|İş GMYO
|1,02
|1,00
|2,00
|Tüpraş
|124,20
|121,80
|1,97
|Yataş
|4,80
|4,71
|1,91
|Petkim
|3,93
|3,86
|1,81
|Doğan Holding
|1,22
|1,20
|1,67
|Arçelik
|20,32
|20,04
|1,40
|Koza Madencilik
|6,32
|6,24
|1,28
|Tekfen Holding
|24,28
|24,00
|1,17
|Metro Holding
|0,96
|0,95
|1,05
|İttifak Holding
|6,36
|6,32
|0,63
|Aksa Enerji
|2,35
|2,34
|0,43
|Çelebi
|94,70
|94,30
|0,42
|İpek Doğal Enerji
|4,81
|4,79
|0,42
|Gözde Girişim
|2,78
|2,77
|0,36
|Parsan
|14,75
|14,70
|0,34
|Koç Holding
|18,26
|18,22
|0,22
|Verusa Holding
|15,05
|15,02
|0,20
|Ege Endüstri
|514,90
|514,00
|0,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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