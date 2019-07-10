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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:23
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokyükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş Fin.Kir.2,962,709,63
Koza Madencilik6,266,043,64
Kerevitaş Gıda2,001,952,56
Sasa Polyester6,766,602,42
MLP Sağlık10,3110,082,28
Turkcell13,0312,752,20
Yapı ve Kredi Bank.2,552,502,00
İpek Doğal Enerji4,844,751,89
İttifak Holding6,105,991,84
Vakıflar Bankası4,604,521,77
Çemtaş5,535,441,65
TAV Havalimanları24,6224,221,65
Sabancı Holding9,018,871,58
Özderici GMYO0,690,681,47
Çemaş Döküm0,700,691,45
Vestel9,889,741,44
Ege Endüstri500,00493,101,40
Hürriyet Gzt.0,750,741,35
Arçelik19,0518,801,33
T.S.K.B.0,780,771,30

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:23
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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