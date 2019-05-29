Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çokyükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 9,91 9,52 4,10 TAV Havalimanları 24,44 23,62 3,47 Arçelik 16,78 16,28 3,07 Sasa Polyester 6,17 5,99 3,01 Hürriyet Gzt. 0,70 0,68 2,94 Bim Mağazalar 77,00 75,00 2,67 İndeks Bilgisayar 6,30 6,14 2,61 İhlas Holding 0,42 0,41 2,44 Galatasaray Sportif 1,36 1,33 2,26 Anadolu Efes 18,87 18,47 2,17 Tat Gıda 4,28 4,19 2,15 Turkcell 11,50 11,27 2,04 Sabancı Holding 7,28 7,14 1,96 Ereğli Demir Çelik 7,31 7,17 1,95 Ülker Bisküvi 18,57 18,24 1,81 Petkim 4,65 4,58 1,53 Çemaş Döküm 0,70 0,69 1,45 Koç Holding 15,48 15,26 1,44 Çelebi 80,20 79,10 1,39 Şok Marketler 8,60 8,49 1,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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