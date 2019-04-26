Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler26 Nisan 2019 Cuma 13:32
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokyükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,54
|0,50
|8,00
|İhlas Gayrimenkul
|0,94
|0,90
|4,44
|Galatasaray Sportif
|1,72
|1,68
|2,38
|Çelebi
|70,00
|68,60
|2,04
|Bim Mağazalar
|81,40
|79,80
|2,01
|Şok Marketler
|9,18
|9,00
|2,00
|Aksa Enerji
|2,39
|2,35
|1,70
|Bera Holding
|1,81
|1,78
|1,69
|ASELSAN
|21,28
|20,96
|1,53
|Çemaş Döküm
|0,73
|0,72
|1,39
|Trabzonspor Sportif
|0,97
|0,96
|1,04
|Alarko GMYO
|44,06
|43,62
|1,01
|Fenerbahçe Futbol
|7,08
|7,01
|1,00
|Şekerbank
|1,02
|1,01
|0,99
|Türk Telekom
|4,23
|4,19
|0,95
|Good-Year
|3,18
|3,15
|0,95
|Migros Ticaret
|13,52
|13,40
|0,90
|İttifak Holding
|5,80
|5,75
|0,87
|Sasa Polyester
|8,15
|8,08
|0,87
|İskenderun Demir Çelik
|6,99
|6,93
|0,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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