Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çokyükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,54 0,50 8,00 İhlas Gayrimenkul 0,94 0,90 4,44 Galatasaray Sportif 1,72 1,68 2,38 Çelebi 70,00 68,60 2,04 Bim Mağazalar 81,40 79,80 2,01 Şok Marketler 9,18 9,00 2,00 Aksa Enerji 2,39 2,35 1,70 Bera Holding 1,81 1,78 1,69 ASELSAN 21,28 20,96 1,53 Çemaş Döküm 0,73 0,72 1,39 Trabzonspor Sportif 0,97 0,96 1,04 Alarko GMYO 44,06 43,62 1,01 Fenerbahçe Futbol 7,08 7,01 1,00 Şekerbank 1,02 1,01 0,99 Türk Telekom 4,23 4,19 0,95 Good-Year 3,18 3,15 0,95 Migros Ticaret 13,52 13,40 0,90 İttifak Holding 5,80 5,75 0,87 Sasa Polyester 8,15 8,08 0,87 İskenderun Demir Çelik 6,99 6,93 0,87 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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