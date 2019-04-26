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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

26 Nisan 2019 Cuma 13:32
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokyükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İhlas Holding0,540,508,00
İhlas Gayrimenkul0,940,904,44
Galatasaray Sportif1,721,682,38
Çelebi70,0068,602,04
Bim Mağazalar81,4079,802,01
Şok Marketler9,189,002,00
Aksa Enerji2,392,351,70
Bera Holding1,811,781,69
ASELSAN21,2820,961,53
Çemaş Döküm0,730,721,39
Trabzonspor Sportif0,970,961,04
Alarko GMYO44,0643,621,01
Fenerbahçe Futbol7,087,011,00
Şekerbank1,021,010,99
Türk Telekom4,234,190,95
Good-Year3,183,150,95
Migros Ticaret13,5213,400,90
İttifak Holding5,805,750,87
Sasa Polyester8,158,080,87
İskenderun Demir Çelik6,996,930,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 13:32
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