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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

14 Mart 2019 Perşembe 13:24
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokyükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İhlas Holding0,420,405,00
Kardemir (D)2,402,313,90
GSD Holding1,091,053,81
Çelebi68,2065,803,65
Park Elek.Madencilik2,642,553,53
Emlak Konut GMYO1,621,573,18
Karsan Otomotiv1,521,482,70
Ereğli Demir Çelik9,148,942,24
Albaraka Türk1,471,442,08
İş GMYO0,990,972,06
Anadolu Cam3,213,151,90
Arçelik19,4719,131,78
Doğtaş Kelebek Mobilya1,161,141,75
Halkbank7,247,121,69
İş Bankası (C)6,166,061,65
Net Holding1,951,921,56
Otokar118,80117,001,54
Aksa Enerji2,842,801,43
Koza Madencilik5,625,551,26
Migros Ticaret15,3315,141,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:24
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