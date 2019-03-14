Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler14 Mart 2019 Perşembe 13:24
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokyükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,42
|0,40
|5,00
|Kardemir (D)
|2,40
|2,31
|3,90
|GSD Holding
|1,09
|1,05
|3,81
|Çelebi
|68,20
|65,80
|3,65
|Park Elek.Madencilik
|2,64
|2,55
|3,53
|Emlak Konut GMYO
|1,62
|1,57
|3,18
|Karsan Otomotiv
|1,52
|1,48
|2,70
|Ereğli Demir Çelik
|9,14
|8,94
|2,24
|Albaraka Türk
|1,47
|1,44
|2,08
|İş GMYO
|0,99
|0,97
|2,06
|Anadolu Cam
|3,21
|3,15
|1,90
|Arçelik
|19,47
|19,13
|1,78
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,16
|1,14
|1,75
|Halkbank
|7,24
|7,12
|1,69
|İş Bankası (C)
|6,16
|6,06
|1,65
|Net Holding
|1,95
|1,92
|1,56
|Otokar
|118,80
|117,00
|1,54
|Aksa Enerji
|2,84
|2,80
|1,43
|Koza Madencilik
|5,62
|5,55
|1,26
|Migros Ticaret
|15,33
|15,14
|1,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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