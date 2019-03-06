Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler06 Mart 2019 Çarşamba 13:18
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokyükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|10,92
|10,27
|6,33
|Migros Ticaret
|16,57
|15,83
|4,67
|Metro Holding
|0,78
|0,75
|4,00
|Anel Elektrik
|1,92
|1,85
|3,78
|Ereğli Demir Çelik
|9,12
|8,86
|2,93
|İş Bankası (C)
|6,04
|5,89
|2,55
|Gözde Girişim
|3,70
|3,61
|2,49
|İndeks Bilgisayar
|8,25
|8,06
|2,36
|Deva Holding
|3,91
|3,82
|2,36
|Çelebi
|67,10
|65,60
|2,29
|T.S.K.B.
|0,91
|0,89
|2,25
|Anadolu Efes
|20,56
|20,12
|2,19
|Aksa
|9,53
|9,35
|1,93
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,16
|2,12
|1,89
|Ford Otosan
|54,60
|53,60
|1,87
|Ülker Bisküvi
|19,56
|19,23
|1,72
|Türk Traktör
|34,98
|34,42
|1,63
|Şok Marketler
|10,56
|10,40
|1,54
|Akbank
|6,92
|6,82
|1,47
|Galatasaray Sportif
|1,40
|1,38
|1,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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