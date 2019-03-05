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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

05 Mart 2019 Salı 13:21
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokyükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İhlas Holding0,520,4613,04
Ege Endüstri459,10436,305,23
Doğan Holding1,231,175,13
Aksa Enerji3,133,033,30
MLP Sağlık14,3413,942,87
Pegasus28,8428,042,85
İş Bankası (C)6,085,922,70
Akbank6,986,802,65
Zorlu Enerji1,571,532,61
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,173,092,59
T.S.K.B.0,880,862,33
Migros Ticaret15,9715,632,18
Türk Hava Yolları14,2113,912,16
İhlas Gayrimenkul0,960,942,13
Aksa9,509,312,04
Hürriyet Gzt.1,041,021,96
Mavi Giyim42,8242,001,95
Garanti Bankası9,199,031,77
Karsan Otomotiv1,771,741,72
Çelebi66,8565,751,67

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:21
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