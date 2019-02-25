Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çokyükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,40 0,34 17,65 Vestel 8,68 7,58 14,51 Doğan Holding 1,18 1,09 8,26 Netaş Telekom. 8,41 7,81 7,68 Tofaş Oto. Fab. 20,88 20,00 4,40 İndeks Bilgisayar 8,30 7,96 4,27 Polisan Holding 6,89 6,64 3,77 Alarko GMYO 48,92 47,24 3,56 Ford Otosan 57,10 55,15 3,54 Tat Gıda 4,28 4,14 3,38 Gözde Girişim 3,67 3,56 3,09 Aksa Enerji 3,06 2,97 3,03 Göltaş Çimento 12,26 11,90 3,03 Hektaş 11,50 11,19 2,77 İttifak Holding 3,44 3,35 2,69 Türk Traktör 35,22 34,30 2,68 Şişe Cam 6,96 6,78 2,65 Karsan Otomotiv 1,55 1,51 2,65 T. Halk Bankası 7,38 7,19 2,64 Sasa Polyester 8,72 8,50 2,59

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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