Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler19 Şubat 2019 Salı 13:31
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokyükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|0,84
|0,77
|9,09
|İhlas Holding
|0,33
|0,32
|3,13
|İndeks Bilgisayar
|7,27
|7,05
|3,12
|Koza Madencilik
|5,55
|5,39
|2,97
|Ege Endüstri
|415,20
|405,00
|2,52
|Hürriyet Gzt.
|0,98
|0,96
|2,08
|Koza Altın
|48,90
|48,14
|1,58
|Verusa Holding
|18,60
|18,35
|1,36
|Türk Hava Yolları
|13,52
|13,34
|1,35
|İskenderun Demir Çelik
|6,82
|6,73
|1,34
|İpek Doğal Enerji
|4,85
|4,79
|1,25
|ICBC Turkey Bank
|4,13
|4,08
|1,23
|Anel Elektrik
|1,85
|1,83
|1,09
|Odaş Elektrik
|1,86
|1,84
|1,09
|Hektaş
|10,93
|10,82
|1,02
|Vakıflar Bankası
|4,77
|4,73
|0,85
|Anadolu Efes
|19,88
|19,73
|0,76
|Emlak Konut GMYO
|1,41
|1,40
|0,71
|Garanti Bankası
|8,66
|8,60
|0,70
|Aksa Enerji
|2,89
|2,87
|0,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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