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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

19 Şubat 2019 Salı 13:31
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokyükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemaş Döküm0,840,779,09
İhlas Holding0,330,323,13
İndeks Bilgisayar7,277,053,12
Koza Madencilik5,555,392,97
Ege Endüstri415,20405,002,52
Hürriyet Gzt.0,980,962,08
Koza Altın48,9048,141,58
Verusa Holding18,6018,351,36
Türk Hava Yolları13,5213,341,35
İskenderun Demir Çelik6,826,731,34
İpek Doğal Enerji4,854,791,25
ICBC Turkey Bank4,134,081,23
Anel Elektrik1,851,831,09
Odaş Elektrik1,861,841,09
Hektaş10,9310,821,02
Vakıflar Bankası4,774,730,85
Anadolu Efes19,8819,730,76
Emlak Konut GMYO1,411,400,71
Garanti Bankası8,668,600,70
Aksa Enerji2,892,870,70

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:31
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