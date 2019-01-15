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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

15 Ocak 2019 Salı 13:35
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokyükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Odaş Elektrik1,991,7613,07
Netaş Telekom.6,936,634,52
Hektaş9,479,084,30
Halkbank7,186,933,61
İhlas Holding0,310,303,33
İpek Doğal Enerji5,925,752,96
Sabancı Holding7,537,322,87
Şekerbank1,091,062,83
Metro Holding0,750,732,74
Anadolu Cam2,662,592,70
Çelebi64,6563,002,62
GSD Holding0,790,772,60
Yataş4,444,342,30
Turkcell13,1812,902,17
Tekfen Holding21,5421,121,99
İttifak Holding3,103,041,97
Ege Endüstri372,40365,201,97
Alarko Holding2,132,091,91
İş Bankası (C)4,404,321,85
Anel Elektrik1,731,701,76

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 13:35
  1. BIST 100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

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