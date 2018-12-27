Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler27 Aralık 2018 Perşembe 13:23
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokyükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,07
|2,79
|10,04
|Gübre Fabrik.
|3,22
|3,05
|5,57
|TAV Havalimanları
|23,20
|22,28
|4,13
|Arçelik
|15,89
|15,50
|2,52
|Soda Sanayii
|7,21
|7,10
|1,55
|Mavi Giyim
|32,44
|31,98
|1,44
|Aselsan
|24,38
|24,04
|1,41
|Türk Hava Yolları
|16,35
|16,16
|1,18
|Gersan Elektrik
|2,94
|2,91
|1,03
|Polisan Holding
|6,16
|6,10
|0,98
|Doğuş Otomotiv
|4,33
|4,29
|0,93
|Yataş
|4,38
|4,34
|0,92
|Akbank
|6,86
|6,80
|0,88
|İş Fin.Kir.
|4,63
|4,59
|0,87
|Zorlu Enerji
|1,24
|1,23
|0,81
|İhlas Gayrimenkul
|1,25
|1,24
|0,81
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,26
|1,25
|0,80
|Enerjisa Enerji
|5,07
|5,03
|0,80
|Pegasus
|23,20
|23,02
|0,78
|Otokar
|88,60
|88,00
|0,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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