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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

27 Aralık 2018 Perşembe 13:23
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokyükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,072,7910,04
Gübre Fabrik.3,223,055,57
TAV Havalimanları23,2022,284,13
Arçelik15,8915,502,52
Soda Sanayii7,217,101,55
Mavi Giyim32,4431,981,44
Aselsan24,3824,041,41
Türk Hava Yolları16,3516,161,18
Gersan Elektrik2,942,911,03
Polisan Holding6,166,100,98
Doğuş Otomotiv4,334,290,93
Yataş4,384,340,92
Akbank6,866,800,88
İş Fin.Kir.4,634,590,87
Zorlu Enerji1,241,230,81
İhlas Gayrimenkul1,251,240,81
Doğtaş Kelebek Mobilya1,261,250,80
Enerjisa Enerji5,075,030,80
Pegasus23,2023,020,78
Otokar88,6088,000,68

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 13:23
  1. BIST 100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

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