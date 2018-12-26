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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

26 Aralık 2018 Çarşamba 13:19
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokyükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,652,3811,34
Çemaş Döküm0,770,726,94
Doğtaş Kelebek Mobilya1,271,224,10
İhlas Holding0,350,342,94
İş Fin.Kir.4,584,452,92
Emlak Konut GMYO1,571,532,61
Hürriyet Gzt.0,940,922,17
İş GMYO1,051,031,94
Şişe Cam5,235,141,75
Sasa Polyester8,238,121,35
Aksa7,567,461,34
Beşiktaş Futbol Yat.1,621,601,25
İttifak Holding3,313,271,22
Anadolu Cam2,612,581,16
Yataş4,364,311,16
Gentaş1,851,831,09
Göltaş Çimento12,7412,611,03
Odaş Elektrik2,011,991,01
Tüpraş115,90114,800,96
Özak GMYO2,142,120,94

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 13:19
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

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