Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler21 Aralık 2018 Cuma 13:38
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokyükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,70
|0,65
|7,69
|Hürriyet Gzt.
|0,97
|0,93
|4,30
|Ford Otosan
|53,50
|51,60
|3,68
|İttifak Holding
|3,20
|3,10
|3,23
|T.S.K.B.
|0,76
|0,74
|2,70
|Odaş Elektrik
|2,05
|2,00
|2,50
|Aselsan
|24,04
|23,54
|2,12
|Yataş
|4,53
|4,44
|2,03
|ICBC Turkey Bank
|5,08
|4,98
|2,01
|Gersan Elektrik
|3,05
|2,99
|2,01
|Kardemir (D)
|2,33
|2,29
|1,75
|Polisan Holding
|5,96
|5,90
|1,02
|İş GMYO
|1,05
|1,04
|0,96
|Anel Elektrik
|1,62
|1,61
|0,62
|Mavi Giyim
|32,50
|32,32
|0,56
|İskenderun Demir Çelik
|5,79
|5,76
|0,52
|Borusan Mannesmann
|7,77
|7,73
|0,52
|Doğuş Otomotiv
|4,14
|4,12
|0,49
|Fenerbahçe Futbol
|6,87
|6,84
|0,44
|Global Yat. Holding
|3,04
|3,03
|0,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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