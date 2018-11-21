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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:46
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokyükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İpek Doğal Enerji5,895,3110,92
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,320,306,67
İş Fin.Kir.3,393,225,28
Doğtaş Kelebek Mobilya1,030,985,10
Zorlu Enerji1,291,234,88
Park Elek.Madencilik2,642,524,76
Türk Hava Yolları16,3815,853,34
Koza Madencilik7,467,223,32
Koza Altın53,9052,253,16
Bera Holding1,711,663,01
Sasa Polyester8,738,561,99
Tofaş Oto. Fab.16,6116,301,90
MLP Sağlık11,4511,241,87
ICBC Turkey Bank9,279,101,87
Ereğli Demir Çelik8,388,231,82
Alarko GMYO49,2648,401,78
Pegasus23,0022,601,77
Arçelik15,3615,111,65
Türk Traktör34,2233,681,60
İhlas Gayrimenkul1,271,251,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 13:46
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