Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:28
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokdüşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|13,17
|13,59
|-3,09
|Parsan
|13,88
|14,28
|-2,80
|Galatasaray Sportif
|1,49
|1,53
|-2,61
|Mavi Giyim
|36,30
|37,22
|-2,47
|Sabancı Holding
|8,63
|8,83
|-2,27
|Anadolu Grubu Holding
|12,40
|12,66
|-2,05
|Ülker Bisküvi
|17,12
|17,47
|-2,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,46
|2,51
|-1,99
|Garanti Bankası
|8,87
|9,05
|-1,99
|Koç Holding
|17,54
|17,88
|-1,90
|Anadolu Efes
|24,12
|24,58
|-1,87
|Tofaş Oto. Fab.
|17,49
|17,80
|-1,74
|Ford Otosan
|58,00
|59,00
|-1,69
|Coca Cola İçecek
|35,10
|35,70
|-1,68
|Akbank
|6,84
|6,95
|-1,58
|Otokar
|126,00
|128,00
|-1,56
|Turkcell
|12,39
|12,58
|-1,51
|Kardemir (D)
|2,01
|2,04
|-1,47
|Bim Mağazalar
|48,80
|49,52
|-1,45
|Türk Traktör
|36,48
|37,00
|-1,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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