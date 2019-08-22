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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:21
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Anadolu Grubu Holding12,3212,75-3,37
Hektaş14,7115,20-3,22
Tofaş Oto. Fab.17,0917,61-2,95
İpek Doğal Enerji5,755,92-2,87
Arçelik16,9617,44-2,75
Odaş Elektrik1,441,48-2,70
Yataş5,475,62-2,67
Kerevitaş Gıda1,921,97-2,54
Türk Telekom5,305,43-2,39
Koza Madencilik7,908,08-2,23
Sabancı Holding8,398,58-2,21
Şok Marketler10,8211,06-2,17
Anadolu Cam2,462,51-1,99
İhlas Holding0,500,51-1,96
Bim Mağazalar47,7848,70-1,89
Ford Otosan57,3558,40-1,80
Koç Holding17,1917,50-1,77
Vestel10,5510,74-1,77
Akbank6,716,83-1,76
Bera Holding1,771,80-1,67

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:21
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  3. Günün ilk yarısında en çokdeğer kaybeden hisseler

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