Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler22 Ağustos 2019 Perşembe 13:21
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokdüşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Anadolu Grubu Holding
|12,32
|12,75
|-3,37
|Hektaş
|14,71
|15,20
|-3,22
|Tofaş Oto. Fab.
|17,09
|17,61
|-2,95
|İpek Doğal Enerji
|5,75
|5,92
|-2,87
|Arçelik
|16,96
|17,44
|-2,75
|Odaş Elektrik
|1,44
|1,48
|-2,70
|Yataş
|5,47
|5,62
|-2,67
|Kerevitaş Gıda
|1,92
|1,97
|-2,54
|Türk Telekom
|5,30
|5,43
|-2,39
|Koza Madencilik
|7,90
|8,08
|-2,23
|Sabancı Holding
|8,39
|8,58
|-2,21
|Şok Marketler
|10,82
|11,06
|-2,17
|Anadolu Cam
|2,46
|2,51
|-1,99
|İhlas Holding
|0,50
|0,51
|-1,96
|Bim Mağazalar
|47,78
|48,70
|-1,89
|Ford Otosan
|57,35
|58,40
|-1,80
|Koç Holding
|17,19
|17,50
|-1,77
|Vestel
|10,55
|10,74
|-1,77
|Akbank
|6,71
|6,83
|-1,76
|Bera Holding
|1,77
|1,80
|-1,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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