Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Grubu Holding 12,32 12,75 -3,37 Hektaş 14,71 15,20 -3,22 Tofaş Oto. Fab. 17,09 17,61 -2,95 İpek Doğal Enerji 5,75 5,92 -2,87 Arçelik 16,96 17,44 -2,75 Odaş Elektrik 1,44 1,48 -2,70 Yataş 5,47 5,62 -2,67 Kerevitaş Gıda 1,92 1,97 -2,54 Türk Telekom 5,30 5,43 -2,39 Koza Madencilik 7,90 8,08 -2,23 Sabancı Holding 8,39 8,58 -2,21 Şok Marketler 10,82 11,06 -2,17 Anadolu Cam 2,46 2,51 -1,99 İhlas Holding 0,50 0,51 -1,96 Bim Mağazalar 47,78 48,70 -1,89 Ford Otosan 57,35 58,40 -1,80 Koç Holding 17,19 17,50 -1,77 Vestel 10,55 10,74 -1,77 Akbank 6,71 6,83 -1,76 Bera Holding 1,77 1,80 -1,67 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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