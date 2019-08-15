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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

15 Ağustos 2019 Perşembe 13:24
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ege Endüstri485,20521,20-6,91
Gübre Fabrik.3,633,88-6,44
Coca Cola İçecek33,3435,46-5,98
İskenderun Demir Çelik6,086,43-5,44
Mavi Giyim36,0038,06-5,41
Türk Telekom5,345,64-5,32
Garanti Bankası9,269,77-5,22
Akbank7,217,60-5,13
Yataş5,395,67-4,94
Ereğli Demir Çelik6,416,73-4,75
Halkbank5,425,66-4,24
Vakıflar Bankası4,554,75-4,21
Zorlu Enerji1,151,20-4,17
İş Bankası (C)5,525,76-4,17
Hürriyet Gzt.0,700,73-4,11
Trakya Cam2,422,52-3,97
Ülker Bisküvi17,5418,25-3,89
Anadolu Efes23,1624,08-3,82
Yapı ve Kredi Bank.2,572,67-3,75
Şekerbank0,910,94-3,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 13:24
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  3. Günün ilk yarısında en çokdeğer kaybeden hisseler

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