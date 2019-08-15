Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler15 Ağustos 2019 Perşembe 13:24
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokdüşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|485,20
|521,20
|-6,91
|Gübre Fabrik.
|3,63
|3,88
|-6,44
|Coca Cola İçecek
|33,34
|35,46
|-5,98
|İskenderun Demir Çelik
|6,08
|6,43
|-5,44
|Mavi Giyim
|36,00
|38,06
|-5,41
|Türk Telekom
|5,34
|5,64
|-5,32
|Garanti Bankası
|9,26
|9,77
|-5,22
|Akbank
|7,21
|7,60
|-5,13
|Yataş
|5,39
|5,67
|-4,94
|Ereğli Demir Çelik
|6,41
|6,73
|-4,75
|Halkbank
|5,42
|5,66
|-4,24
|Vakıflar Bankası
|4,55
|4,75
|-4,21
|Zorlu Enerji
|1,15
|1,20
|-4,17
|İş Bankası (C)
|5,52
|5,76
|-4,17
|Hürriyet Gzt.
|0,70
|0,73
|-4,11
|Trakya Cam
|2,42
|2,52
|-3,97
|Ülker Bisküvi
|17,54
|18,25
|-3,89
|Anadolu Efes
|23,16
|24,08
|-3,82
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,57
|2,67
|-3,75
|Şekerbank
|0,91
|0,94
|-3,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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