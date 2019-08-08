Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tekfen Holding 20,52 21,34 -3,84 Kordsa Teknik Tekstil 11,06 11,37 -2,73 Soda Sanayii 5,66 5,78 -2,08 Alarko GMYO 42,50 43,30 -1,85 Garanti Bankası 9,63 9,81 -1,83 İndeks Bilgisayar 7,86 8,00 -1,75 Tofaş Oto. Fab. 18,54 18,80 -1,38 Petkim 3,59 3,64 -1,37 Galatasaray Sportif 1,47 1,49 -1,34 Ülker Bisküvi 18,57 18,80 -1,22 İş GMYO 0,90 0,91 -1,10 İş Bankası (C) 5,84 5,90 -1,02 Pegasus 48,26 48,70 -0,90 Anadolu Cam 2,53 2,55 -0,78 Gentaş 1,36 1,37 -0,73 Şişe Cam 4,31 4,34 -0,69 Türk Traktör 36,24 36,44 -0,55 Enerjisa Enerji 6,07 6,10 -0,49 Eczacıbaşı İlaç 2,32 2,33 -0,43 Park Elek.Madencilik 2,86 2,87 -0,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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