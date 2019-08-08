0553 313 94 23

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:22
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tekfen Holding20,5221,34-3,84
Kordsa Teknik Tekstil11,0611,37-2,73
Soda Sanayii5,665,78-2,08
Alarko GMYO42,5043,30-1,85
Garanti Bankası9,639,81-1,83
İndeks Bilgisayar7,868,00-1,75
Tofaş Oto. Fab.18,5418,80-1,38
Petkim3,593,64-1,37
Galatasaray Sportif1,471,49-1,34
Ülker Bisküvi18,5718,80-1,22
İş GMYO0,900,91-1,10
İş Bankası (C)5,845,90-1,02
Pegasus48,2648,70-0,90
Anadolu Cam2,532,55-0,78
Gentaş1,361,37-0,73
Şişe Cam4,314,34-0,69
Türk Traktör36,2436,44-0,55
Enerjisa Enerji6,076,10-0,49
Eczacıbaşı İlaç2,322,33-0,43
Park Elek.Madencilik2,862,87-0,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:22
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında en çokdeğer kaybeden hisseler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçeli'den önemli açıklamalar
    1. Bahçeli'den önemli açıklamalar
    2. Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Kulüp..
    3. Ziynet Sali, 30 Ağustosta Gelilbolu’da..
    4. Yaz Kur’an Kursları final programı
    5. Beş futbol sahası büyüklüğündeki yeni..
    6. Yücel İldiz: “Çok önemli mevkilerde 3..
    7. Salah'a yönelik ırkçı paylaşıma..
    8. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    9. Beyşehir Gölü kıyı şeridinde düzenleme..
    10. Edenred'den şirketlere özel kurumsal..
    11. Borsa ilk yarıda yükseldi
    12. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    13. Tekstil sektörünü dönüştürecek karar
    14. Sağlık Bakanı Koca, AA Editör..
    15. Hekimoğlu Trabzon FK, Mustafa Alper..
    16. Bitlis’in düşman işgalinden..
    17. Ankara Büyükşehir Belediyesinin..
    18. Jennifer Lopez'e Antalyaspor forması
    19. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    20. Kastamonu polisinden broşürlü..
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru