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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:02
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemtaş5,145,33-3,56
Pegasus47,0648,66-3,29
Ereğli Demir Çelik6,857,07-3,11
İskenderun Demir Çelik6,506,70-2,99
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,671,72-2,91
ASELSAN18,0718,60-2,85
Tekfen Holding21,7622,30-2,42
Soda Sanayii5,946,07-2,14
İhlas Gayrimenkul1,061,08-1,85
Alarko GMYO43,9044,60-1,57
Parsan13,6313,84-1,52
Polisan Holding2,282,31-1,30
İş Fin.Kir.2,392,42-1,24
Anadolu Cam2,632,66-1,13
Gözde Girişim2,672,70-1,11
Turkcell12,2512,38-1,05
Şok Marketler10,8410,95-1,00
Türk Hava Yolları12,2512,37-0,97
Alarko Holding3,303,33-0,90
Şişe Cam4,524,56-0,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:02
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

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