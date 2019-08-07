Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:02
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokdüşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemtaş
|5,14
|5,33
|-3,56
|Pegasus
|47,06
|48,66
|-3,29
|Ereğli Demir Çelik
|6,85
|7,07
|-3,11
|İskenderun Demir Çelik
|6,50
|6,70
|-2,99
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|1,67
|1,72
|-2,91
|ASELSAN
|18,07
|18,60
|-2,85
|Tekfen Holding
|21,76
|22,30
|-2,42
|Soda Sanayii
|5,94
|6,07
|-2,14
|İhlas Gayrimenkul
|1,06
|1,08
|-1,85
|Alarko GMYO
|43,90
|44,60
|-1,57
|Parsan
|13,63
|13,84
|-1,52
|Polisan Holding
|2,28
|2,31
|-1,30
|İş Fin.Kir.
|2,39
|2,42
|-1,24
|Anadolu Cam
|2,63
|2,66
|-1,13
|Gözde Girişim
|2,67
|2,70
|-1,11
|Turkcell
|12,25
|12,38
|-1,05
|Şok Marketler
|10,84
|10,95
|-1,00
|Türk Hava Yolları
|12,25
|12,37
|-0,97
|Alarko Holding
|3,30
|3,33
|-0,90
|Şişe Cam
|4,52
|4,56
|-0,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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