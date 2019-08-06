Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Parsan 14,13 16,70 -15,39 Tukaş 4,49 4,62 -2,81 Metro Holding 1,11 1,14 -2,63 Çemtaş 5,39 5,52 -2,36 Enka İnşaat 5,66 5,79 -2,25 Gübre Fabrik. 3,54 3,62 -2,21 Gözde Girişim 2,70 2,76 -2,17 Yataş 4,98 5,09 -2,16 Kordsa Teknik Tekstil 11,70 11,94 -2,01 Migros Ticaret 16,32 16,65 -1,98 Pegasus 48,04 49,00 -1,96 İhlas Holding 0,51 0,52 -1,92 MLP Sağlık 11,33 11,53 -1,73 Ege Endüstri 524,30 532,00 -1,45 Kerevitaş Gıda 2,09 2,12 -1,42 Netaş Telekom. 7,50 7,60 -1,32 Park Elek.Madencilik 3,08 3,12 -1,28 İş Fin.Kir. 2,43 2,46 -1,22 Türk Hava Yolları 12,36 12,50 -1,12 İpek Doğal Enerji 5,23 5,28 -0,95 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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