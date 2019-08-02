Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tofaş Oto. Fab. 18,98 19,64 -3,36 Otokar 122,50 126,00 -2,78 Ford Otosan 58,80 60,40 -2,65 Koç Holding 18,20 18,68 -2,57 Aksa Enerji 2,30 2,36 -2,54 Tüpraş 139,90 143,40 -2,44 Vakıflar Bankası 4,82 4,94 -2,43 Sabancı Holding 9,54 9,77 -2,35 Akbank 7,31 7,46 -2,01 T. Halk Bankası 5,76 5,87 -1,87 Metro Holding 1,05 1,07 -1,87 Anadolu Efes 21,22 21,58 -1,67 Turkcell 12,66 12,87 -1,63 Çelebi 93,00 94,45 -1,54 Ereğli Demir Çelik 7,25 7,36 -1,49 Anadolu Cam 2,78 2,82 -1,42 Coca Cola İçecek 33,52 34,00 -1,41 Çemaş Döküm 0,71 0,72 -1,39 Kardemir (D) 2,14 2,17 -1,38 Kerevitaş Gıda 2,15 2,18 -1,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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