Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler12 Temmuz 2019 Cuma 13:27
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hektaş
|13,14
|14,18
|-7,33
|Sasa Polyester
|6,33
|6,54
|-3,21
|TAV Havalimanları
|24,62
|25,32
|-2,76
|MLP Sağlık
|10,47
|10,76
|-2,70
|Pegasus
|46,40
|47,66
|-2,64
|İş Fin.Kir.
|2,96
|3,04
|-2,63
|Ülker Bisküvi
|18,03
|18,51
|-2,59
|Kerevitaş Gıda
|2,03
|2,08
|-2,40
|İhlas Holding
|0,41
|0,42
|-2,38
|Gentaş
|1,29
|1,32
|-2,27
|Vakıflar Bankası
|4,76
|4,87
|-2,26
|Odaş Elektrik
|1,36
|1,39
|-2,16
|Şekerbank
|0,95
|0,97
|-2,06
|Migros Ticaret
|14,02
|14,30
|-1,96
|İskenderun Demir Çelik
|6,64
|6,77
|-1,92
|ASELSAN
|16,98
|17,31
|-1,91
|Tukaş
|4,20
|4,28
|-1,87
|Anadolu Efes
|20,22
|20,60
|-1,84
|Gersan Elektrik
|2,16
|2,20
|-1,82
|Mavi Giyim
|41,00
|41,74
|-1,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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