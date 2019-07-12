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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

12 Temmuz 2019 Cuma 13:27
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Hektaş13,1414,18-7,33
Sasa Polyester6,336,54-3,21
TAV Havalimanları24,6225,32-2,76
MLP Sağlık10,4710,76-2,70
Pegasus46,4047,66-2,64
İş Fin.Kir.2,963,04-2,63
Ülker Bisküvi18,0318,51-2,59
Kerevitaş Gıda2,032,08-2,40
İhlas Holding0,410,42-2,38
Gentaş1,291,32-2,27
Vakıflar Bankası4,764,87-2,26
Odaş Elektrik1,361,39-2,16
Şekerbank0,950,97-2,06
Migros Ticaret14,0214,30-1,96
İskenderun Demir Çelik6,646,77-1,92
ASELSAN16,9817,31-1,91
Tukaş4,204,28-1,87
Anadolu Efes20,2220,60-1,84
Gersan Elektrik2,162,20-1,82
Mavi Giyim41,0041,74-1,77

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 13:27
  1. Günün ilk yarısında en çokdeğer kaybeden hisseler

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