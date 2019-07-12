Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Hektaş 13,14 14,18 -7,33 Sasa Polyester 6,33 6,54 -3,21 TAV Havalimanları 24,62 25,32 -2,76 MLP Sağlık 10,47 10,76 -2,70 Pegasus 46,40 47,66 -2,64 İş Fin.Kir. 2,96 3,04 -2,63 Ülker Bisküvi 18,03 18,51 -2,59 Kerevitaş Gıda 2,03 2,08 -2,40 İhlas Holding 0,41 0,42 -2,38 Gentaş 1,29 1,32 -2,27 Vakıflar Bankası 4,76 4,87 -2,26 Odaş Elektrik 1,36 1,39 -2,16 Şekerbank 0,95 0,97 -2,06 Migros Ticaret 14,02 14,30 -1,96 İskenderun Demir Çelik 6,64 6,77 -1,92 ASELSAN 16,98 17,31 -1,91 Tukaş 4,20 4,28 -1,87 Anadolu Efes 20,22 20,60 -1,84 Gersan Elektrik 2,16 2,20 -1,82 Mavi Giyim 41,00 41,74 -1,77 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.