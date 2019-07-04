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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:21
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
ICBC Turkey Bank3,424,07-15,97
Tukaş4,554,75-4,21
İş Fin.Kir.3,003,10-3,23
Gözde Girişim2,682,75-2,55
Ülker Bisküvi18,7319,18-2,35
Tofaş Oto. Fab.19,4519,91-2,31
Fenerbahçe Futbol7,437,59-2,11
MLP Sağlık11,4511,68-1,97
İskenderun Demir Çelik6,826,94-1,73
Doğan Holding1,161,18-1,69
Albaraka Türk1,181,20-1,67
Vestel11,5211,71-1,62
Koç Holding17,7918,07-1,55
Kordsa Teknik Tekstil11,8612,04-1,50
Gentaş1,331,35-1,48
Özderici GMYO0,720,73-1,37
Beşiktaş Futbol Yat.1,491,51-1,32
Ford Otosan60,8061,60-1,30
T.S.K.B.0,770,78-1,28
Arçelik19,4219,65-1,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 13:21
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