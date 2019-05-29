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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:25
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,380,39-2,56
Enerjisa Enerji5,095,21-2,30
İş Fin.Kir.4,935,03-1,99
Odaş Elektrik1,171,19-1,68
İttifak Holding6,156,25-1,60
Eczacıbaşı İlaç2,252,28-1,32
İpek Doğal Enerji4,594,65-1,29
Fenerbahçe Futbol7,077,16-1,26
Çemtaş4,774,83-1,24
Türk Telekom4,254,30-1,16
İş GMYO0,930,94-1,06
Migros Ticaret12,0112,13-0,99
Doğan Holding1,051,06-0,94
Karsan Otomotiv1,081,09-0,92
Emlak Konut GMYO1,111,12-0,89
Afyon Çimento3,523,55-0,85
Gübre Fabrik.2,382,40-0,83
Halkbank5,275,31-0,75
Koza Madencilik6,826,87-0,73
Anadolu Cam2,772,79-0,72

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:25
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  3. Günün ilk yarısında en çokdeğer kaybeden hisseler

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