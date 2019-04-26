Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler26 Nisan 2019 Cuma 13:33
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokdüşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Polisan Holding
|3,00
|3,39
|-11,50
|Vestel
|12,40
|13,37
|-7,26
|Verusa Holding
|18,92
|19,99
|-5,35
|Gentaş
|1,78
|1,84
|-3,26
|Sabancı Holding
|7,52
|7,70
|-2,34
|Anadolu Efes
|19,73
|20,16
|-2,13
|Aksa
|8,02
|8,16
|-1,72
|Arçelik
|16,98
|17,24
|-1,51
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,78
|11,94
|-1,34
|Kerevitaş Gıda
|1,49
|1,51
|-1,32
|Tekfen Holding
|24,98
|25,30
|-1,26
|MLP Sağlık
|11,88
|11,99
|-0,92
|Enerjisa Enerji
|5,41
|5,46
|-0,92
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,09
|1,10
|-0,91
|İş Bankası (C)
|5,49
|5,54
|-0,90
|Gözde Girişim
|3,40
|3,43
|-0,87
|Ülker Bisküvi
|18,70
|18,86
|-0,85
|Zorlu Enerji
|1,26
|1,27
|-0,79
|Tat Gıda
|4,06
|4,09
|-0,73
|Pegasus
|28,80
|29,00
|-0,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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