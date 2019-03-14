Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 4,24 4,36 -2,75 Anel Elektrik 1,71 1,74 -1,72 Coca Cola İçecek 34,50 35,08 -1,65 Şişe Cam 6,43 6,53 -1,53 Şok Marketler 9,10 9,23 -1,41 Enerjisa Enerji 5,62 5,70 -1,40 Tüpraş 149,40 151,30 -1,26 Bim Mağazalar 85,40 86,40 -1,16 Koç Holding 18,01 18,17 -0,88 Tekfen Holding 24,42 24,62 -0,81 Zorlu Enerji 1,40 1,41 -0,71 Hektaş 11,47 11,55 -0,69 Eczacıbaşı İlaç 3,09 3,11 -0,64 Kerevitaş Gıda 1,72 1,73 -0,58 Türk Telekom 5,22 5,25 -0,57 Global Yat. Holding 3,54 3,56 -0,56 İttifak Holding 3,56 3,58 -0,56 Gentaş 2,01 2,02 -0,50 Soda Sanayii 7,78 7,81 -0,38 Vakıflar Bankası 5,29 5,31 -0,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)





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