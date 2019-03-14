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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

14 Mart 2019 Perşembe 13:25
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Deva Holding4,244,36-2,75
Anel Elektrik1,711,74-1,72
Coca Cola İçecek34,5035,08-1,65
Şişe Cam6,436,53-1,53
Şok Marketler9,109,23-1,41
Enerjisa Enerji5,625,70-1,40
Tüpraş149,40151,30-1,26
Bim Mağazalar85,4086,40-1,16
Koç Holding18,0118,17-0,88
Tekfen Holding24,4224,62-0,81
Zorlu Enerji1,401,41-0,71
Hektaş11,4711,55-0,69
Eczacıbaşı İlaç3,093,11-0,64
Kerevitaş Gıda1,721,73-0,58
Türk Telekom5,225,25-0,57
Global Yat. Holding3,543,56-0,56
İttifak Holding3,563,58-0,56
Gentaş2,012,02-0,50
Soda Sanayii7,787,81-0,38
Vakıflar Bankası5,295,31-0,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:25
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