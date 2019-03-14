Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler14 Mart 2019 Perşembe 13:25
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokdüşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|4,24
|4,36
|-2,75
|Anel Elektrik
|1,71
|1,74
|-1,72
|Coca Cola İçecek
|34,50
|35,08
|-1,65
|Şişe Cam
|6,43
|6,53
|-1,53
|Şok Marketler
|9,10
|9,23
|-1,41
|Enerjisa Enerji
|5,62
|5,70
|-1,40
|Tüpraş
|149,40
|151,30
|-1,26
|Bim Mağazalar
|85,40
|86,40
|-1,16
|Koç Holding
|18,01
|18,17
|-0,88
|Tekfen Holding
|24,42
|24,62
|-0,81
|Zorlu Enerji
|1,40
|1,41
|-0,71
|Hektaş
|11,47
|11,55
|-0,69
|Eczacıbaşı İlaç
|3,09
|3,11
|-0,64
|Kerevitaş Gıda
|1,72
|1,73
|-0,58
|Türk Telekom
|5,22
|5,25
|-0,57
|Global Yat. Holding
|3,54
|3,56
|-0,56
|İttifak Holding
|3,56
|3,58
|-0,56
|Gentaş
|2,01
|2,02
|-0,50
|Soda Sanayii
|7,78
|7,81
|-0,38
|Vakıflar Bankası
|5,29
|5,31
|-0,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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