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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

05 Mart 2019 Salı 13:21
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tekfen Holding25,4226,26-3,20
Tümosan Motor ve Traktör5,005,14-2,72
Petkim5,065,18-2,32
Ford Otosan53,4054,45-1,93
İş GMYO1,021,04-1,92
Bim Mağazalar84,7086,10-1,63
Coca Cola İçecek34,4835,04-1,60
Tofaş Oto. Fab.21,4021,72-1,47
Kordsa Teknik Tekstil10,9311,09-1,44
Galatasaray Sportif1,371,39-1,44
Ereğli Demir Çelik8,969,06-1,10
Enka İnşaat4,965,01-1,00
Eczacıbaşı Yatırım8,018,09-0,99
Kartonsan371,40375,00-0,96
Koza Altın48,2648,68-0,86
İskenderun Demir Çelik7,307,36-0,82
Şok Marketler10,3810,46-0,76
Park Elek.Madencilik2,732,75-0,73
Odaş Elektrik1,851,86-0,54
Albaraka Türk1,911,92-0,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:21
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