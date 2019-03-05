Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler05 Mart 2019 Salı 13:21
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokdüşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tekfen Holding
|25,42
|26,26
|-3,20
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,00
|5,14
|-2,72
|Petkim
|5,06
|5,18
|-2,32
|Ford Otosan
|53,40
|54,45
|-1,93
|İş GMYO
|1,02
|1,04
|-1,92
|Bim Mağazalar
|84,70
|86,10
|-1,63
|Coca Cola İçecek
|34,48
|35,04
|-1,60
|Tofaş Oto. Fab.
|21,40
|21,72
|-1,47
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,93
|11,09
|-1,44
|Galatasaray Sportif
|1,37
|1,39
|-1,44
|Ereğli Demir Çelik
|8,96
|9,06
|-1,10
|Enka İnşaat
|4,96
|5,01
|-1,00
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,01
|8,09
|-0,99
|Kartonsan
|371,40
|375,00
|-0,96
|Koza Altın
|48,26
|48,68
|-0,86
|İskenderun Demir Çelik
|7,30
|7,36
|-0,82
|Şok Marketler
|10,38
|10,46
|-0,76
|Park Elek.Madencilik
|2,73
|2,75
|-0,73
|Odaş Elektrik
|1,85
|1,86
|-0,54
|Albaraka Türk
|1,91
|1,92
|-0,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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