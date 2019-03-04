Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler04 Mart 2019 Pazartesi 13:33
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokdüşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Galatasaray Sportif
|1,38
|1,48
|-6,76
|Petkim
|5,21
|5,54
|-5,96
|MLP Sağlık
|14,14
|14,67
|-3,61
|Ford Otosan
|54,65
|55,95
|-2,32
|Anel Elektrik
|1,83
|1,87
|-2,14
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,63
|1,66
|-1,81
|TAV Havalimanları
|26,94
|27,36
|-1,54
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,13
|11,28
|-1,33
|Arçelik
|20,48
|20,74
|-1,25
|İpek Doğal Enerji
|5,17
|5,22
|-0,96
|Gübre Fabrik.
|3,21
|3,24
|-0,93
|Yataş
|5,66
|5,71
|-0,88
|Koç Holding
|18,24
|18,40
|-0,87
|Fenerbahçe Futbol
|7,04
|7,10
|-0,85
|Global Yat. Holding
|3,67
|3,70
|-0,81
|Bim Mağazalar
|86,40
|87,10
|-0,80
|Koza Madencilik
|6,11
|6,15
|-0,65
|Şişe Cam
|6,49
|6,53
|-0,61
|Tekfen Holding
|25,78
|25,90
|-0,46
|Otokar
|118,20
|118,70
|-0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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